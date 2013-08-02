На Сумщині з церкви вкрали 5 чудотворних ікон

У Сумській області в селі Русанівка Липоводолинського району невідомі вкрали 5 ікон зі Свято-Миколаївської церкви.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю обласного УМВД, цього тижня до міліції зателефонував священик православної церкви і розповів, що храм, де він служить, обікрали.

Правоохоронці з`ясували, що до церкви невідомі потрапили, зламавши навісні замки.

За словами служителів церкви, викрадені ікони історичної і культурної цінності не мають, проте мають велику духовну силу.

Зловмисники забрали ікони «Хворим - зцілення, Голим - одіяння», «Святитель Феодосій Чернігівський», «Мученик Пантелеймон», «Мученик благий Харалампій», «Мучениця Тетяна» і срібний хрест.

Подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань в Липоводолинському райвідділі міліції. Правоохоронці звернулися до громадян з проханням допомогти слідству.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня зі Свято-Успенської церкви в Лебединському районі невідомі зловмисники викрали 13 ікон.

Злодії проникли до церкви, зламавши замок на вхідних дверях. У червні цього року у селі Пустовийтівка Роменського району Сумської області невідомі зловмисники викрали зі Свято-Троїцької церкви 6 ікон і 3,6 тис. грн зі скриньки з пожертвуваннями.