У Донецьку колишні зеки зробили собі великі пенсії зі статусом гірників

У Донецьку правоохоронцями припинено діяльність шахраїв, які тривалий час одержували за фіктивними документами завищену пенсію, чим завдали збитків Пенсійному фонду близько 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецького міськуправління міліції, злочинну схему було розкрито співробітниками сектору Державної служби по боротьбі з економічними злочинами (ДСБЕЗ) Кіровского райвідділу міліції. Правоохоронці встановили коло осіб, які привласнювали кошти Пенсійного фонду, підробивши документи, необхідні для отримання збільшеної пенсії.

За словами заступника начальника відділу ДСБЕЗ Донецького міськуправління міліції Руслана Хомичука, у розпорядженні ініціатора шахрайських дій були печатки підприємств вугільної промисловості Російської Федерації, зокрема шахт, розташованих на Крайній Півночі.

«Використовуючи печатки, підозрювані формували пакет підроблених документів, підтверджуючих «північний стаж». Насправді ніхто з фігурантів на півночі не працював, а один з них у зазначений у документах час перебував у місцях позбавлення волі», - розповів правоохоронець.

Так, одному із зловмисників, 55-річному жителеві Донецька, який мав 6 судимостей, на підставі представлених ним документів, було нараховано пенсію у розмірі 220 тис. гривень, яку він незаконно одержував з жовтня 2010 року. Аналогічно діяли ще як мінімум 6 осіб, зазначив міліціонер, додавши, що сьогодні є підстави припускати, що таких було значно більше.

Наразі вживаються заходи з виявлення інших пенсіонерів з фіктивним стажем роботи. Співробітники ДСБЕЗ спільно з фахівцями Пенсійного фонду проводять перевірку громадян, чий статус викликає сумніви в достовірності. З цією метою направлено запити на підприємства, а також до архівних установ Росії, щоб підтвердити або спростувати законність отримання завищеної пенсії.

Відносно підозрюваних відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство, здійснене у великому розмірі) і ч.3 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів і бланків, здійснені за попередньою змовою групою осіб) КК України. Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам, до 8 років позбавлення волі, підсумовується в повідомленні.