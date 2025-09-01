Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем.

Міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що індійський імпорт російського "чорного золота" допоміг вберегти світову економіку від стрибка цін, пише Bloomberg.

"Дотримання Індією всіх міжнародних норм запобігло катастрофічному шоку в 200 доларів за барель. Деякі критики стверджують, що Індія стала "пральнею" для російської нафти. Це далеко неправда", - зазначив Пурі в колонці в газеті The Hindu.

За його словами, Індія не порушила правил і діє у межах механізму цінової стелі, запровадженого країнами "Великої сімки" для обмеження доходів Москви, але водночас для збереження поставок нафти.

"Індія стабілізувала ринки та запобігла зростанню світових цін", - відмітив Пурі.

Як пише Reuters, Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем. Нью-Делі скористався знижками на нафту, оскільки Москва шукала нових покупців після того, як європейські країни та США відмовилися від покупок і запровадили санкції проти РФ за вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За словами міністра нафти Індії, кожна транзакція з індійською нафтою здійснюється з використанням "легального судноплавства та страхування, трейдерів, які відповідають вимогам, та перевірених каналів".

"Правда в тому, що немає заміни другому найбільшому у світі виробнику, який постачає майже 10% світової нафти", – додав він.

Імпорт російської нафти до Індії

З 27 серпня набули чинності збільшені вдвічі мита президента США Дональда Трампа на товари з Індії. Мито у розмірі 25%, введене у зв'язку із закупівлями Індією російської нафти, додалося до раніше введеного Трампом тарифу в розмірі 25% на товари з Індії. Таким чином загальне мито збільшилося до 50% на одяг, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби, взуття, спортивні товари, меблі та хімікати. Це стало одним із найвищих мит, введених США.

Повідомлялося, що у вересні експорт російської нафти в Індію збільшиться. Росія знижує ціни, щоб продати більше "чорного золота", оскільки РФ не може переробляти такі обсяги після атак українських дронів на нафтопереробні підприємства і станції.

1 вересня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оприлюднив фото, на якому він разом з Володимиром Путіним їде в авто на зустріч під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Китаї.

