Міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що індійський імпорт російського "чорного золота" допоміг вберегти світову економіку від стрибка цін, пише Bloomberg.
"Дотримання Індією всіх міжнародних норм запобігло катастрофічному шоку в 200 доларів за барель. Деякі критики стверджують, що Індія стала "пральнею" для російської нафти. Це далеко неправда", - зазначив Пурі в колонці в газеті The Hindu.
За його словами, Індія не порушила правил і діє у межах механізму цінової стелі, запровадженого країнами "Великої сімки" для обмеження доходів Москви, але водночас для збереження поставок нафти.
"Індія стабілізувала ринки та запобігла зростанню світових цін", - відмітив Пурі.
Як пише Reuters, Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем. Нью-Делі скористався знижками на нафту, оскільки Москва шукала нових покупців після того, як європейські країни та США відмовилися від покупок і запровадили санкції проти РФ за вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
За словами міністра нафти Індії, кожна транзакція з індійською нафтою здійснюється з використанням "легального судноплавства та страхування, трейдерів, які відповідають вимогам, та перевірених каналів".
"Правда в тому, що немає заміни другому найбільшому у світі виробнику, який постачає майже 10% світової нафти", – додав він.
Імпорт російської нафти до Індії
З 27 серпня набули чинності збільшені вдвічі мита президента США Дональда Трампа на товари з Індії. Мито у розмірі 25%, введене у зв'язку із закупівлями Індією російської нафти, додалося до раніше введеного Трампом тарифу в розмірі 25% на товари з Індії. Таким чином загальне мито збільшилося до 50% на одяг, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби, взуття, спортивні товари, меблі та хімікати. Це стало одним із найвищих мит, введених США.
Повідомлялося, що у вересні експорт російської нафти в Індію збільшиться. Росія знижує ціни, щоб продати більше "чорного золота", оскільки РФ не може переробляти такі обсяги після атак українських дронів на нафтопереробні підприємства і станції.
1 вересня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оприлюднив фото, на якому він разом з Володимиром Путіним їде в авто на зустріч під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Китаї.