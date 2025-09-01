Лідер найпродуктивніших Android-пристроїв не змінюється вже третій місяць.

Популярний бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпотужніших Android-смартфонів. Топ знову очолив Red Magic 10S Pro+ на базі Snapdragon 8 Elite, середній результат якого склав 2,94 млн балів. Він утримує лідерство вже третій місяць поспіль.

На другому місці розташувався Vivo X200 Ultra (2,89 млн), а третю сходинку посів iQOO Neo 10 Pro+ (2,87 млн). Обидва пристрої оснащені потужним процесором Snapdragon 8 Elite. Для порівняння, iPhone 16 Pro Max в аналогічних тестах набирає ~2 млн балів.

Також у рейтингу є пара апаратів на Dimensity 9400+ – на поточний момент це найпотужніше рішення від Mediatek. Весь рейтинг такий:

Nubia Red Magic 10S Pro+ (Snapdragon 8 Elite) Vivo X200 Ultra (Snapdragon 8 Elite) iQOO Neo 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite) Vivo X200s (Dimensity 9400+) Realme GT Pro (Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite) Oppo Find X8 Ultra (Snapdragon 8 Elite) Redmi K80 Ultra (Dimensity 9400+), OnePlus Ace 5 Pro (Snapdragon 8 Elite)

Найближчими місяцями в списку найпотужніших Android-смартфонів очікуються масштабні перестановки, оскільки наближається реліз перших пристроїв на процесорах нового покоління Snapdragon 8 Elite Gen 5 і Dimensity 9500.

У топ-10 середньобюджетників у серпні лідирує Realme Neo7 SE. У нього всередині стоїть чипсет Dimensity 8400-Max. iQOO Z10 Turbo і Redmi Turbo 4 відстають, але не сильно. Випущений ще в травні 2023 року Redmi Note 12T Pro потрапив на десяте місце.

Першісмартфонизі Snapdragon 8 Elite Gen 5 на борту, серед яких Xiaomi 16, почнуть виходити наприкінці вересня. Кажуть, що він буде на 40% швидшим за попередника.

А якщо ви втомилися від "лопатофонів", журналісти знайшли п'ять найкращих компактних смартфонів у 2025-му. Ці моделі поєднують у собі компактні розміри з потужною начинкою і хорошою камерою.

