Лікарі за хабар $300 підміняють аналізи винуватцям ДТП

В Україні нетверезі учасники аварій відмовляються проходити тест на алкоголь, а потім домовляються з лікарями про підміну аналізів, пишуть "Вести".

Різке протверезіння винуватців аварій стурбувало правоохоронців. Так, все частіше спостерігаються випадки, коли водій на момент ДТП був п'яний, а потім з'являються документи, які підтверджують, що чоловік був тверезий, як скельце.

Яскравим прикладом стала ДТП зі співробітниками СБУ на "Інфініті" на Нивках. Згідно з експертизою, він був кришталево тверезий, а от свідки говорять протилежне. Крім того, відомо, що перед аварією чоловік розважався в клубі.

Ще один такий випадок стався з водієм на БМВ, який у Гідропарку врізався в автівку даішників. Міліціонери кажуть, що у хлопця заплітався язик, однак той відмовився від експертизи, а на ранок виявилося, що чоловік і зовсім непитущий.

Даішники впевнені, що такі довідки купують. А за словами правозахисників, ціни за документ стартують від 300 доларів.

"Водій після ДТП, згідно з новим КПК, може відмовитися від проходження тесту. Тільки суд зможе його змусити, а на це потрібен час. Вночі суди не працюють, а міліція має право затримати його лише на три години. Відмова пройти огляд може розглядатися як обтяжуюча обставина. Але ж може і не розглядатися. Міліція може взяти водія і за шкірку, але юридично підкований водій одразу ж поскаржиться в прокуратуру", - повідомив правозахисник Ярослав Дунаєв.

А ось його колега Едуард Багіров запевняє, що найчастіше водії діють інакше.

"Якщо водій-винуватець отримав травми (чи імітує), його везуть в лікарню, де і беруть аналізи. Там же вже технічно нескладно підмінити їх і зробити потрібний висновок. Хабарі - від $ 300. Медики монополізували "послугу" і підтримують один одного. Я свого часу пропонував створити незалежну комісію: запросити іноземних фахівців на більшу зарплату, щоб перевіряли будь-який висновок", - зазначив правозахисник.

Лікарі-наркологи не заперечують випадки підкупу колег, але запевняють, що проби ретельно контролюються.

"Я понад 30 років у цій сфері, але випадків підтасовок не пам'ятаю. Збір, перевезення та зберігання аналізів контролюються лабораторією. Але все залежить від порядності лікарів", - повідомив головний нарколог Київщини Геннадій Зільберблат.

Тим часом правозахисник Ярослав Дунаєв рекомендує постраждалим від п'яного водія українцям на місці аварії в першу чергу фіксувати, що саме винуватець був за кермом.

"Зніміть на мобільний, реєстратор, хто виходить з-за керма. Доказ непрямий, але краще, ніж нічого. Проконтролюйте, щоб ДАІ намалювала схему ДТП. Якщо місце людне, буквально за руку ловіть свідків і записуйте їхні телефони. Наполягайте, щоб на наркологічний контроль взяли і вас. В той же день надішліть інформацію в ЗМІ, соцмережі. Чим більше розголосу, тим дорожче винуватцю обійдеться вирішення питання", - підсумував правозахисник.

ТСН