Російські чиновники вже подумують про обмеження біржової ціни на авіапаливо.

Слідом за бензиновою кризою, яка супроводжується зростанням цін на 40%-50% від початку року і дефіцитом палива, в Росії можуть початися проблеми з авіапаливом, повідомляє The Moscow times.

Як пояснює керуючий партнер і член правління компанії "Пролеум" Максим Дяченко, для боротьби з бензиновою кризою Москва пом'якшила вимоги до НПЗ, однак ухвалене рішення може спровокувати зростання цін на авіапаливо.

"Щоб вирішити кризу з виробництвом нафтопродуктів, уряд РФ пом'якшив вимоги до НПЗ. Зокрема, зимове дизпаливо тепер дозволено виробляти, змішуючи літнє дизпаливо з гасом. А це створює ризик різкого зростання ціни авіапалива, що, своєю чергою, несе ризики для авіації", - попереджає експерт.

Відео дня

Загрозу для ринку бачать в уряді РФ. За даними джерел російських ЗМІ, на нараді у віце-прем'єра Олександра Новака обговорювалася можливість директивно обмежити зростання цін на авіагас на біржі. Аналогічні обмеження вже введено на біржі на торгівлю бензином.

Видання зазначає, що, на відміну від бензину, оптові ціни на авіагас зараз нижчі, ніж на початку року - 79650 тисяч рублів за тонну проти 82412 рублів. За словами журналістів, з вересня авіапаливо подорожчало - на 11% за 2 місяці, або 8 тисяч рублів за тонну.

"Ключове і головне джерело зростання цін - дефіцит товару", - підкреслює Дяченко.

Після нальотів українських безпілотників на НПЗ, які зачепили щонайменше 30 заводів у всій країні, обсяги нафтоперероблення в Росії впали на 10%, до 4,86 млн барелів на добу, за оцінкою аналітиків OilX, зазначається в публікації.

"Порівняно з довоєнним 2021 роком нафтокомпанії втратили 14% виробництва, обсяги якого стали найнижчими принаймні за останні 6 років", - додають журналісти.

Удари по російських НПЗ і бензинова криза в Росії

Україна активізувала удари по російських НПЗ. У ніч на 3 листопада українські дрони знову відвідали Саратовський НПЗ. За даними оссинтерів, у результаті атаки зафіксовано пожежу на одній з установок підприємства.

Загалом від початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських нафтопереробних заводах.

Унаслідок атак українських БПЛА, у РФ почалася бензинова криза. 21 жовтня стало відомо, що ще три регіони Росії ввели обмеження на продаж палива.

Вас також можуть зацікавити новини: