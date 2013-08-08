При порушенні ПДР фіксуватимуть не водія, а номерний знак, – ДАІ

Найкращим стримуючим фактором для ДАІ з наведення ладу на дорогах є фотофіксація порушень правил дорожнього руху, переконаний заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Володимир Резніков.

«Ми повинні говорити про ідентифікацію власника транспортного засобу. Це європейський досвід. Виявляється порушення автомобілем, а потім власнику транспортного засобу скеровується постанова», – каже він.

«Фотофіксація є об’єктивна і справедлива, недоторкана в тому числі для співробітників ДАІ: не можна буде туди втрутитись, вплинути на інформацію… Принцип невідворотності покарання буде стовідсотковий. У ВРУ зареєстровано відповідний законопроект. Як тільки почнеться робота парламенту, думаю, виконаємо це завдання», – сказав Володимир Резніков на брифінгу у Львові 8 серпня.

Він пояснив, що у роботі системи «Гарпун», яку використовують зараз в Україні, застосовують камеру TruCam. «Це не новий засіб. Він спирається на інформацію, яку фіксує прилад TruCam… Який досконало, об’єктивно і 100% виявляє порушення, а саме перевищення швидкості. Перевищення, яке виявляє TruCam, переглядається, використовуючи можливості передачі зв’язку від місця встановлення приладу до місця, де може бути здійснена безпечна зупинка автомобіля (який здійснив порушення, – ред.)», – сказав Володимир Резніков.

Натомість фотофіксація буде позбавлена впливу людського чинника на інформацію про порушення, зауважив він.

Щодо того, як відбуватиметься ідентифікація водія-порушника, Володимир Резніков сказав: «Власнику транспортного засобу скеровується постанова, повідомлення або штрафна квитанція, у різних країнах по-різному. А вже потім власник транспортного засобу має законні підстави повідомити, що не він був за кермом, розпочинається провадження по справі. Такий спосіб законодавчо буде передбачений, але це питання буде дискутуватися… Передбачена норма, яка звільняє власника відповідальності і притягнення того, хто безпосередньо керував автомобілем».

Він зауважив, що, наприклад, австрійська правова система передбачає, що ідентифікувати обличчя водія не можна, бо це порушує його права.

«Ми повинні спиратися на номерний знак транспортного засобу і потім працювати з власником автомобіля. А вже як варіант, якщо буде достовірна інформація і якісне фото особи, яка безпосередньо була за кермом, ми можемо цією інформацією керуватися як додатковим доказом…» – сказав Володимир Резніков.

Він також поінформував, що зараз в Києві тестують обладнання іноземних компанії, яке використовують в Китаї, Європі, Канаді тощо, для фото фіксації порушення ПДР (перевищення швидкості).

«На окремих ділянках у Києві встановлюють прилади, які автоматично фіксують порушення швидкості, проїзд на забороняючий сигнал світлофора, порушення правил зупинки, проїзду перехрестя. Хочемо визначити, яке обладнання в умовах України нам буде краще використовувати. Тестуємо, але без складання протоколу. TruCam як фотофіксація не розглядається», – додав Володимир Резніков.

ZAXID.NET