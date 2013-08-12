У Росії затримали шахрая, який обдурив тернополян на 0,5 млн грн

Тернопільські міліціонери затримали шахрая, який ошукав понад 80 людей на суму майже 0,5 млн грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, 24-річний волинянин минулого року укладав з людьми договори на виготовлення металопластикових вікон, брав гроші, після чого зникав.

Спочатку підприємець винайняв офіс у центрі Тернополя і розрекламував свої послуги, влаштувавши серйозні акційні знижки. Перші клієнти, які отримали вікна суттєво дешевше від ринкової ціни, почали рекомендувати фірму своїм знайомим.

Окрім цього, житель Луцька найняв людей, яким пообіцяв хороші відсотки за підписану з людьми угоду на встановлення вікон. Коли кількість замовлень почала різко рости, як і кількість коштів, наданих у завдаток, шахрай втік до Росії.

Затримали його минулого тижня, зараз проводяться заходи щодо екстрадиції підозрюваного.

Щодо нього порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Загалом до правоохоронців із заявами звернулося 82 ошуканих людей з Тернополя та області. Міліціонери не виключають, що кількість постраждалих є значно більшою.