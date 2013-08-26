У Миколаєві синагогу розмалювали свастиками

У Миколаєві невідомі розмалювали свастиками будівлю синагоги, розташовану на вул. Карла Лібкнехта в Центральному районі міста.

Свастику нанесли в ніч проти неділі, 25 серпня, повідомили у прес-службі обласного управління міліції. Про їхню появу вже вранці повідомив місцевий житель.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група центрального райвідділу міліції.

Даний факт був внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 КК України (хуліганство).

Правоохоронці звернулися до громадян, які володіють будь-якою інформацією за даним фактом, повідомити за адресою вул. Декабристів, 8 центральний райвідділ міліції, тел. 49-87-00, 49-87-01 або 102.

ТСН