У Миколаєві синагогу розмалювали свастиками
08:35, 26 серпня 2013Кримінал
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Зловмисників шукає міліція
У Миколаєві невідомі розмалювали свастиками будівлю синагоги, розташовану на вул. Карла Лібкнехта в Центральному районі міста.
Свастику нанесли в ніч проти неділі, 25 серпня, повідомили у прес-службі обласного управління міліції. Про їхню появу вже вранці повідомив місцевий житель.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група центрального райвідділу міліції.
Даний факт був внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 КК України (хуліганство).
Правоохоронці звернулися до громадян, які володіють будь-якою інформацією за даним фактом, повідомити за адресою вул. Декабристів, 8 центральний райвідділ міліції, тел. 49-87-00, 49-87-01 або 102.
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