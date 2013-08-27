У МВС презентували посібники "Безпека руху - це життя"

Навчально-методичний комплект "Безпека руху - це життя!" розробили за ініціативи МВС та схвалений Міністерством освіти і науки. Наочні посібники допоможуть викладачам ознайомити дітей із основами безпеки дорожнього руху, стати їм дисциплінованими пішоходами, а згодом і законослухняними водіями.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, у презентації взяли участь міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та міністр освіти і науки України Дмитро Табачник.

Навчальний матеріал розробляли фахівці МВС та МОН України з урахуванням змін до Правил дорожнього руху, а також на основі багаторічних досліджень фахівців Державтоінспекції та педагогів-практиків.

Кольорові обгортки, цікаві уроки, змістовні лекції та яскраві тематичні плакати, у тому числі – з повним переліком дорожніх знаків та дорожньої розмітки, якими буде супроводжуватися кожен урок, викликали неабияку цікавість у відвідувачів презентації.



«Завдяки подібним посібникам наші діти навчаються правилам поведінки на вулицях та в житті. Ми вважаємо, що ці посібники дуже корисні та актуальні», – сказав Захарченко.

За словами міністра освіти і науки Дмитра Табачника, завдання у кожному з посібників ретельно підготовлені, враховуючи вік школярів. Для учнів 1-го класу – це цікаві розмальовки із кросвордами, а для школярів старшого віку – більш складні завдання. У 10-11 класі школярі будуть вивчати ці дисципліни вже в курсі професійної підготовки.

Під час презентації навчальних матеріалів міністрам запропонували переглянути найкращі роботи маленьких учасників дорожнього руху, які стали призерами Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління – за безпеку дорожнього руху».



Фото: МВС України

За словами Віталія Захарченка, переможці конкурсу в якості призу відвідають Міжнародний дитячий центр «Артек», в якому дітки зможуть і вчитися, і відпочивати.