Міліціонери припинили збут наркотиків на Харківщині

До правоохоронців надійшла інформація про те, що в селищі Безлюдівка в одному з домоволодінь чоловік займається торгівлею наркотичних засобів. Міліціонери розпочали перевірку отриманої інформації, що знайшла своє підтвердження.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Так, під час оперативних заходів 38-річний місцевий мешканець був затриманий працівниками міліції «на гарячому» саме під час збуту наркотичного засобу мешканцю міста Харкова. Чотири грами наркотичної сировини та 200 грн вилучено. Під час санкціонованого обшуку в домоволодінні підозрюваного було виявлено та вилучено пакет з подрібненою речовиною, за зовнішнім виглядом схожу на марихуану вагою близько 5 грамів. Чоловік не став відпиратися та зізнався, що своє житло надавав для вживання наркотичних засобів, а дану речовину зберігав для подальшого збуту. Таким чином він вирішив збагатитися за рахунок продажу наркотиків. Усе вилучене направлено на відповідне дослідження.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання. Перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.