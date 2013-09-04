ДАІ вестиме реєстр довідок про сплату утилізаційного збору
Уже підготовлено проект постанови
Державна автомобільна інспекція контролюватиме виконання Закону про утилізаційний збір за допомогою ведення реєстру довідок про сплату податку.
Як передає УНІАН про це на брифінгу в Кабінеті міністрів України повідомив начальник Центру безпеки дорожнього руху і автоматизованих систем при МВС України Сергій Будник.
«Згідно із законом України про утилізаційний збір, який набув чинності з 1 вересня цього року, МВС делеговані повноваження ведення реєстру довідок про сплату або звільнення від сплати утилізаційного збору», – повідомив Будник.
За його словами, на сьогоднішній день вже підготовлено проект постанови про ведення такого реєстру.
Водночас Будник відзначив, що в майбутньому цю норму планується змінити.
”Сьогодні функціонують робочі групи, які працюють над змінами до закону, для того щоб не вимагати у громадян довідку про сплату або звільнення від сплати утилізаційного збору”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 вересня набув чинності Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів”.
Документ стосується всіх сегментів автомобільного ринку, всіх брендів, всіх моделей.
Суми податку утилізації становитимуть: для нових легкових автомобілів (залежно від об`єму двигуна) – від 4 730 до 30 250 грн; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (залежно від повної маси) – від 8 800 грн.