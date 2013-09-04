Невідомий застрелив чоловіка у власному будинку

У селищі Підгірне Краснодонського району (Луганська область) невідомий застрелили чоловіка у власному будинку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, 3 вересня о 20:15 до Краснодонського райвідділу міліції звернулася із заявою жінка, 1968 р.н., і повідомила про те, що о 19:30 до їхнього будинку зайшов невідомий, двічі вистрілив в її чоловіка з невстановленої зброї, забрав 3 мобільних телефони, барсетку і втік. Від одержаних тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

Даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ст. 115 КК.

Проводиться досудове розслідування. Вживаються заходи із розшуку і затримання особи, яка скоїла вбивство.