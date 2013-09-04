Уряд прийняв новий алгоритм дій щодо виявлення корупції

4 вересня 2013 року уряд прийняв розроблену Міністерством юстиції постанову «Питання запобігання та виявлення корупції».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

«Алгоритм дій щодо запобігання та виявлення корупції в Україні змінюється, і ми сподіваємось на їх ефективність. Ці зміни буде зроблено в тому числі завдяки проведеним консультаціям із експертами ЄС та міжнародної організації ГРЕКО. Планується забезпечити обов’язкову наявність підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери їх управління, в межах загальної чисельності відповідних державних органів. Також рекомендується утворити відповідні підрозділи в органах місцевого самоврядування, - прокоментувала міністр юстиції України Лукаш прийняту постанову.

Як зазначається, уповноважені підрозділи чи особи з питань запобігання та виявлення корупції займатимуться перевіркою декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також здійснюватимуть контроль за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Постанова містить також низку інших положень, спрямованих на узгоджене та ефективне функціонування антикорупційної системи. Йдеться про приведення низки постанов уряду у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

Зміни стосуються, зокрема, запровадження антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів виконавчої влади при здійсненні їх державної реєстрації, доповнення переліку документів, що зберігаються в особових справах службовців, копією довідки про раніше проведену спеціальну перевірку, переліку органів, які надають інформацію, та обсягу інформації для підготовки щорічного звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції тощо.