Міліція: матч Україна-Англія відбувся без сутичок між фанатами
Зібралося 70 тисяч глядачів
Порушень громадського порядку на стадіоні НСК «Олімпійський» під час футбольного матчу між національними збірними командами України та Великобританії не зафіксовано.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.
За даними правоохоронців, переглянути футбольний двобій на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві зібралося близько 70 тисяч глядачів.
Охорону громадського порядку, безпеку киян та гостей столиці, а також іноземних вболівальників під час заходу на прилеглій території до НСК «Олімпійський» та в центральній частині столиці забезпечували 3 тис. столичних правоохоронців та військовослужбовців ВВ МВС України.
«Під час футбольного матчу та після його закінчення грубих порушень громадського порядку правоохоронці не виявили.
Суперечок між вболівальниками не було зафіксовано», - повідомили у міліції і наголосили, що «повідомлення в мережі Інтернет щодо вибухів у центральній частині міста не відповідають дійсності».
Додамо, що Україна та Англія зіграли внічию у відбірному матчі чемпіонату світу-2014 – 0:0.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у Києві на Хрещатику декілька осіб напали на групу футбольних фанатів з Великої Британії, травмовано трьох іноземців.