Міліція: матч Україна-Англія відбувся без сутичок між фанатами

Порушень громадського порядку на стадіоні НСК «Олімпійський» під час футбольного матчу між національними збірними командами України та Великобританії не зафіксовано.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

За даними правоохоронців, переглянути футбольний двобій на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві зібралося близько 70 тисяч глядачів.

Охорону громадського порядку, безпеку киян та гостей столиці, а також іноземних вболівальників під час заходу на прилеглій території до НСК «Олімпійський» та в центральній частині столиці забезпечували 3 тис. столичних правоохоронців та військовослужбовців ВВ МВС України.

«Під час футбольного матчу та після його закінчення грубих порушень громадського порядку правоохоронці не виявили.

Суперечок між вболівальниками не було зафіксовано», - повідомили у міліції і наголосили, що «повідомлення в мережі Інтернет щодо вибухів у центральній частині міста не відповідають дійсності».

Додамо, що Україна та Англія зіграли внічию у відбірному матчі чемпіонату світу-2014 – 0:0.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у Києві на Хрещатику декілька осіб напали на групу футбольних фанатів з Великої Британії, травмовано трьох іноземців.