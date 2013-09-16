У Харкові побилися фанати «Металіста» і «Динамо»

У Харкові працівники міліції на учасників вчорашньої бійки фанатів футбольних клубів «Металіст» та «Динамо» склали 16 адміністративних протоколів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, протоколи складені за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

У міліції додали, що сутичка була локалізована працівниками полку патрульної служби та мобільними резервами з числа працівників «Беркут». До Комінтернівського та Червонозаводського райвідділів міліції всього доставили 56 учасників конфлікту.

Під час бійки матеріального збитку нанесено не було, ніхто з її учасників за медичною допомогою не звертався.

У міліції також зауважили, що під час матчу ФК «Металіст» (Харків) – ФК «Динамо» (Київ) та після його закінчення порушень громадського порядку не допущено. Охорону громадського порядку забезпечували майже 1500 працівників міліції та 120 військовослужбовців внутрішніх військ.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 15 вересня близько 18:30 на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Кірова відбулася масова бійка уболівальників «Металіста» й «Динамо». У бійці взяли участь по кілька десятків уболівальників із обох боків. Сутичка тривала близько чотирьох хвилин.

На місце конфлікту майже одразу прибули працівники міліції, однак навіть після їхнього приїзду бійка продовжувалася ще деякий час.