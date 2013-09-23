На Закарпатті розбився бус з туристами: є жертви

22 вересня до чергової частини Мукачівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про ДТП, яке трапилось на автодорозі сполученням Мукачево-Рогатин неподалік села Верхній Коропець Мукачівського району.



Фото: МВС України

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво міськвідділу міліції. Як з’ясувалось, мікроавтобус марки «Volkswagen Transporter» під керуванням 60-річного мешканця Свалявського району, рухаючись в напрямку Мукачева, намагаючись уникнути наїзду на пішохода, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху. При цьому водій скоїв наїзд на пішохода та з’їхав у кювет, де перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річний пішохід загинув, а водій та 8 пасажирів, серед яких була й 2-річна дівчинка з Одеської області, травмувались. Дорослі потерпілі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Мукачівської ЦРЛ, а малолітню дитину з попереднім діагнозом: забійно-різана рана спини, забій поперекового відділу хребта, садна потилиці, гомілки госпіталізували до травматологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні в Мукачеві.

«За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно з ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами), - повідомляє начальник УДАІ УМВС полковник міліції Михайло Бойчук. - Тривають досудові перевірки».