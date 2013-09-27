На Запоріжжі псевдоміліціонери активно обкрадають пенсіонерів

На Запоріжжі з'явилася банда аферистів, які обкрадають пенсіонерів. Вони придурюються міліціонерами та вимагають гроші за звільнення родичів стареньких. Таким нехитрим чином за одну добу вони нажилися на 62 тисячі гривень.

Шахраї діють за однаковою схемою: людині дзвонять і кажуть, що її родич потрапив у ДТП або вчинив якесь правопорушення. Щоб його визволити, необхідно перевести на картку певну суму.

Псевдоміліціонери вже встигли відібрати гроші в 65-річної мешканки селища Балабине виманили таким чином 20 тисяч гривень, у 82-річної жительки Запоріжжя - 10 тисяч, у 73-річної пенсіонерки з Бердянська - 5 тисяч, в 71-річного дідуся з Енергодара виманили три тисячі гривень, а в 71-річної жінки відібрали 24 тисячі гривень, розповідають Вести.

Винахідливі шахраї продовжують активно підчищати банківські рахунки українців

Правоохоронці попереджають, щоб люди не довіряли подібним вимогам та перевіряли інформацію в родичів та в міліції перед тим, як перераховувати гроші.

ТСН