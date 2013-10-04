Столичні правоохоронці розслідують ситуацію навколо ТВЦ «Глобус»

Головним управлінням МВС України в м. Києві в рамках кількох кримінальних проваджень перевіряється інформація щодо протиправних дій як стосовно самого комплексу, так і стосовно його колишніх працівників.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зазначається, що слідчі перевіряють факти щодо суспільно-небезпечного стану торгівельного комплексу, а також стосовно законності використання коштів, отриманих від його діяльності. Зокрема, йдеться про неналежне фінансування необхідних поточних та капітальних ремонтних робіт у ТВЦ «Глобус».

Слідчі також вивчають факти щодо погроз фізичною розправою та нанесення тілесних ушкоджень колишнім працівникам цього комплексу.

У той же час правоохоронці наголошують, що питання прийняття судових рішень стосовно осіб, причетних до діяльності ТВЦ, належать виключно до компетенції суду та регламентуються цивільно-правовим законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня британський власник київського торговельного центру «Глобус», група компаній London&Regional звернулися до української влади з проханням відновити її контроль над цим ТЦ і не допустити незаконного відчуження активу.

Як повідомив генеральний директор London&Regional Ленард Севастіан, «контроль над нашим центром було захоплено. Це захоплення було нелегальним. Сьогодні ми тут зібралися, щоб звернутися до посадовців в уряді, які б допомогли нам повернути нашу власність і ті активи, які у нас забрали незаконним шляхом».

Як повідомив директор компаній London & Regional в Україні Святослав Ільченко, в ніч з суботи на неділі, з 21 на 22 вересня, невідомі особи захопили центри управління постами торговельного центру й анулювали картки доступу співробітників, після чого і було втрачено контроль над центром. Він також заявив про захоплення документів ТЦ і печатки.

Старший партнер юридичної компанії «КМ Партнери» Олександр Мінін пояснив, що контроль над торговим центром було захоплено після винесення судової постанови, яка відновлювала на посаді нібито колишнього директора ТЦ. Проте власники «Глобуса» стверджують, що ця фізособа ніколи раніше не обіймала посаду керівника їхнього торгового центру. Він також зазначив, що це рішення вже оскаржено в судовому порядку в апеляційному суді.

У ситуацію навколо торговельного центру, розташованого в центрі Києва на Майдані Незалежності, вже втрутилося посольство Великої Британії в Україні. Перший секретар Посольства Кріна Лавері зазначила: «Від імені Британського посольства я можу сказати, що бізнес-клімат в Україні нехороший. Якщо ви подивитеся на індекс Європейської бізнес асоціації, то ви побачите, що, на жаль, показник України не покращав. Ми дуже стурбовані тією ситуацією, що склалася навколо компанії London&Regional, і тією ситуацією, що склалася навколо їх власності – торговельного центру «Глобус»», - сказала Лавері, зазначивши, що британське і міжнародне співтовариство ретельно розгляне цей випадок і зробить свої висновки. Також вона зазначила, що труднощі в розслідуванні цієї справи послужать поганим сигналом для зарубіжних компаній, які хотіли б інвестувати в Україну.

Довідка УНІАН. ТЦ «Глобус» - перший в Україні торговельно-виставковий комплекс міжнародного класу, площею більш як 35 тис. кв. м, що приймає близько 70 тис. відвідувачів в день. Був введений в експлуатацію в 2001 році на Майдані Незалежності в центрі Києва.

Власниками ТЦ «Глобус» виступають три юридичні особи: ТОВ «Ділайт», ТОВ «Ділайт Плюс» і ТОВ «Ділайт Сіті», які належать компанії London&Regional.