Штраф за п'яну їзду хочуть збільшити до $900

Рада хоче посилити відповідальність за керування автомобілем у п'яному вигляді.

Штраф за алкоголь за кермом хочуть подвоїти У відповідному законопроекті нардепа Андрія Кожем'якіна (« Батьківщина»), штрафи для водіїв, які попалися вперше, хочуть збільшити до 6800-7650 грн (зараз 2550-3400 ) або позбавити водійських прав на строк до трьох -чотирьох років (зараз - від одного до двох ), повідомляють Вести.

Покарання при повторному порушенні - штраф 8500-11 900 грн або позбавлення прав на 4-5 років з вилученням авто, або адмінарешт на строк від 10 до 15 діб з вилученням авто (зараз - позбавлення прав на термін від 2 до 3 років з вилученням авто, 50-60 годин громадських робіт або адмінарешт на 10-15 діб).