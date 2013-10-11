На Луганщині директора філії облавтодору затримали на хабарі

У Луганській області в хабарництві викрито директора районної філії облавтодору. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Керівник однієї з філій облавтодору вимагав і отримав 3 тисячі гривень хабара від місцевого жителя за передачу в оренду спеціальної техніки, необхідної для благоустрою земельної ділянки.

Чоловік був затриманий «на гарячому» у власному службовому кабінеті в момент отримання грошей. Кошти, отримані в якості неправомірної вигоди, а також бухгалтерську і службову документацію вилучили працівники міліції.

Наразі даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за частиною 4 ст. 368 Кримінального Кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Ведеться досудове розслідування.