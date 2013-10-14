Житомирські правоохоронці викрили конвертаційний центр

Працівники УБОЗу Житомирщини припинили діяльність масштабної організованої злочинної групи. Ділки через фіктивно створені фірми на території Вінницької, Київської, Дніпропетровської та інших регіонів незаконно конвертували в готівку 107 мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, нині матеріали провадження передали до суду.

Основою конвертаційного центру стали 7 фіктивних підприємств, зареєстрованих на учасників організованої групи та підставних осіб. Через рахунки цих фірм і проводились фінансово-господарські операції, мета яких переведення коштів на рахунки дрібніших суб’єктів господарювання за нібито отриману продукцію чи надані послуги. Таких було встановлено більше трьох десятків. У подальшому кошти по кілька разів перенаправлялись через фіктивні підприємства і згодом переводились у готівку.

Як повідомив начальник УБОЗ УМВС Ігор Заєць, через створений центр суб’єкти господарювання декількох регіонів країни незаконно відмили в готівку 107 мільйонів гривень.

У ході розслідування було встановлено, що конвертаційний центр діяв протягом тривалого часу.

На даний час кримінальне провадження відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, у тому числі організатора, передано до суду. Вони обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 27 (види співучасників), 28 (вчинення злочину організованою групою осіб), 205 (фіктивне підприємництво), 212 (ухилення від сплати податків), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків…), 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з конфіскацією майна, а також штрафні санкції.

Водночас у ході слідчо-розшукових дій для відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно учасників злочинної групи та рахунки підприємств, а також вилучено коштів на понад 1,5 млн грн.