Курсанти взяли участь у перепохованні радянських воїнів

У селі Довгеньке Ізюмського району, що на Харківщині, відбувся траурний мітинг «Вічна слава Героям» в якому взяв участь особовий склад Академії внутрішніх військ МВС України.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На церемонії перепоховання останків 138 полеглих радянських воїнів були присутні міністр регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства України Геннадій Темник, представники Харківської обласної ради, очільники Ізюмського району Валерій Білокудря та Анатолій Чегринець, представники ветеранських організацій та громадськості Ізюмщини.

Останки були перепоховані за християнським звичаєм та з військовими козацькими почестями.

«Перемога у війні дісталася українському народу ціною великих жертв. Те, що ми зараз живемо у вільній країні, виховуємо молоде покоління під мирним небом – заслуга і тих воїнів, тіла яких сьогодні упокояться у Братській могилі. Дуже важливо, щоб майбутні правоохоронці знали правду про ту жорстоку війну, яку пережив наш народ», - сказав заступник начальника командно-штабного факультету з виховної роботи підполковник Сергій Волошко.



Фото: МВС України

Наприкінці заходу присутні на траурному мітингу «Вічна слава героям» схилили голови в пам’ять про тих, хто 72 роки тому у Великій Вітчизняній війні розпочав запеклу 1418-денну боротьбу за життя.