У Києві затримали кавказців-домушників

Четверо чоловіків, мешканці кавказького регіону, приїхали до Києва з єдиною метою – трошки «попрацювати», а після «важкої праці» одразу повернутися на батьківщину.

Як повідомляють у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві, команда підібралась з досвідчених чоловіків від 30 до 40 років. Помешкання для себе «гості столиці» обрали заздалегідь ─ винайняли квартиру в центрі Києва. Потім на декілька тижнів орендували автомобіль.

«Працювали» тільки вдень. Адже більшість господарів в цей час знаходиться на роботі. Один із зловмисників залишався чекати в авто, другий – стояв біля під’їзду, а двоє піднімалися до заздалегідь обраної квартири. Щоб переконатися, що в помешканні дійсно нікого немає, дзвонили в дзвоник, але на всякий випадок заклеювали дверне вічко. Якщо через кілька хвилин двері ніхто не відчиняв, дзвонили поплічнику. Той брав необхідні інструменти та приєднувався до них. Замок або ламали, або підбирали «відмичку», відчиняли двері та потрапляли всередину квартири.

Надовго в помешканні чоловіки не залишались, забирали все, що лежало під руками: прикраси, верхній одяг, сумки, алкогольні напої, парфуми, запальнички ─ все, що потрапляло в поле зору. Злодії прикривали за собою двері квартири, швидко спускались до автівки, складали поцуплене до багажника та спокійно залишали місце злочину. Після закінчення «роботи» відпочивали, а зранку знову вирушали на «діло».

Завдяки роботі київських правоохоронців після скоєння чергової крадіжки піти непомітно їм не вдалося. Коли злодії з викраденим вийшли на вулицю і побачили, що на них чекає міліція, швидко посідали до машини та почали тікати. Але встигли вони доїхати тільки до першого світлофора. Працівники міліції заблокували їм проїзд, кілька секунд – і злочинці в кайданках.

Начальник сектору розкриття майнових злочинів карного розшуку Шевченківського районного управління київської міліції Роман Мариновський розповів: «У машині злочинців працівники міліції знайшли щойно викрадені речі: шубу, ювелірні прикраси, фотоапарат, а також інструменти: викрутку, відмички, печатки. Також під час огляду орендованої квартири правоохоронці вилучили планшет та гаманець. Ці речі вони викрали декілька днів тому».

Наразі відомо про дві квартирні крадіжки, яку затримані скоїли на території Києва. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За такий злочин Кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Троє затриманих очікують на рішення суду в стінах СІЗО. Відносно четвертого «квартирника» обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Як розповідають міліцейські експерти, в останні роки не було здійснено жодної крадіжки з квартир, що знаходяться під наглядом у відділу держслужби охорони. Бували випадки, що крадії заходили до квартири. Але, як тільки зловмисники помічали, що приміщення охороняється, негайно тікали. При цьому ніколи не брали речей з цієї квартири. Сучасні злодії точно знають, що наряд міліції після спрацювання сигналізації прибуде протягом декількох хвилин, тому «зайвих проблем» собі не шукають. Тих злочинців, які не помічали охорону, було затримано «на гарячому». А всі викрадені речі правоохоронці повернули господарям.

Просимо вас пам’ятати, що для злодіїв сучасна квартира, як «прозора фортеця», куди вони проникають з легкістю. Тому господарям житла потрібно докласти максимум зусиль, щоб зробити її неприступною.