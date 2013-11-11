Після трагедії у Львові ДАІ перевірила стан люків на дорогах

13:19, 11 листопада 2013
Кримінал
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Разом із представниками місцевої влади

Державтоінспекція перевірила стан люків та решіток на дорогах України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, приводом для призначення позачергової перевірки стала трагічна ситуація, коли у Львові в незакритий люком колодязь провалилася і загинула дворічна дитина. Правоохоронці разом із представниками органів місцевої влади оглянули понад триста тисяч оглядових та дощоприймальних колодязів.

Особливу увагу інспектори звернули на стан утримання люків оглядових колодязів і решіток дощоприймачів, які розміщені на проїзній частині доріг, а також на площах, майданах, тротуарах та пішохідних доріжках.

Як зазначається у повідомленні, за час інспектування вуличної мережі правоохоронці обстежили понад чверть мільйона оглядових і майже 72 тисячі дощоприймальних колодязів.

За результатами оглядів інспектори встановили, що на момент проведення перевірки на проїзній частині вулиць і доріг, тротуарах і пішохідних доріжках були відсутні майже 2,8 тисяч люків та понад 1,3 тисячі решіток. Стан майже 6 тисяч люків та понад 2,8 тисяч решіток не відповідав вимогам і стандартам, необхідним для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Крім того, у дворах та на прибудинковій території члени комісій виявили відсутність понад 2,7 тисяч люків та майже 400 решіток дощоприймачів. Стан майже 4,5 тисяч люків та 599 решіток не відповідав нормативним вимогам.
 

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