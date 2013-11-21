У Луганську застрелили двох працівників авто мийки
08:11, 21 листопада 2013Кримінал
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Під час пограбування
20 листопада на автомийці «Андервуд» по вул. Градусова в Луганську знайдено вбитими двох працівників автомийки – 46-річного сторожа-адміністратора і 36-річного мийника.
Про це УНІАН повідомила начальник ВЗГ ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай.
Інформація про пригоду надійшла до міліції близько 8:30. За попередніми даними, чоловіків застрелили з рушниці під час пограбування автомийки. Обох чоловіків убито пострілами в голову.
Одним із убитих виявився колишній місцевий журналіст Сергій Старокожко.
Як стало відомо, нещодавно Старокожка було звільнено з посади редактора газети ”Свободный репортер” і він був вимушений підробляти на автомийці.
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