Депутат столичної райради очолював злочинну групу

До 5 років позбавлення волі засуджено колишнього депутата однієї з районних рад міста Києва. Цей громадянин очолював злочинну групу, учасники якої «обвели навколо пальця» підприємців на 1,5 млн. гривень. Викрили злочинну схему працівники столичного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, до злочинної оборудки депутат залучив свою спільницю, яка на той час працювала в Київській міській державній адміністрації та мала доступ до необхідної для кримінального бізнесу документації.

Впровадити злочинну схему махінаторам вдалось завдяки їх «посадовим кріслам». Прикриваючись авторитетом влади, вони обіцяли підприємцям вирішити будь-яке питання. Найбільш вигідним промислом обрали для себе оформлення дозвільної документації на розміщення малих архітектурних форм на території Києва. Потерпілих запрошували на «перемови» прямо до адміністративної будівлі, де проходила видача офіційних документів на розміщення МАФів.

Однак з рук чиновників ошукані люди отримували фіктивні папери (з печаткою та підписом), які на перший погляд не можливо було відрізнити від оригіналу.

Суми за послуги можновладців стартували від кількох тисяч доларів за «точку».

Справа виявилися досить прибутковою через велику кількість клієнтів. Загалом вони ошукали потерпілих на суму близько 1,5 млн. гривень.

Викрили шахрайську схему працівники спецпідрозділу БОЗ, вони зібрали достатню доказову базу для визнання судом вини фігурантів.

Учасникам групи інкримінували вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, штампів, печаток) КК України. Депутат райради отримав 5 років тюремного ув’язнення, а до його поплічниці суд застосував умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, з іспитовим строком на 3 роки.