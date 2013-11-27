Дільничний затримав чоловіка, якій обікрав пенсіонерку

У Конотопі Сумської області дільничний інспектор затримав чоловіка, який обікрав пенсіонерку. Звільнившись з місць позбавлення волі, чоловік зняв у неї кімнату, а потім обікрав стареньку і зник.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Сумській області, зловмисник вже за добу був затриманий.

До дільничного інспектора міліції Олександра Сіліверстова звернулась 68-річна жителька Конотопу і повідомила, що у неї викрали фарбопульт, цифровий ефірний приймач, магнітолу, ліхтарик та вентилятор. Сума збитків склала близько двох тисяч гривень.

Дільничний встановив, що пенсіонерка деякий час здавала кімнату 36-річному жителю Буринського району. Після зникнення речей із будинку, він також кудись пропав. Перевіривши інформацію, дільничний інспектор встановив, що до злочину причетний саме квартирант потерпілої, який, до речи, вже мав проблеми із законом за скоєння крадіжок.

За добу підозрюваний був затриманий за місцем свого мешкання. Там же були вилучені і викрадені у пенсіонерки речі.

У відділку міліції затриманий розповів, що звільнившись з місць позбавлення волі, переїхав жити до сусіднього району, щоб знову не потрапити у поле зору правоохоронців.

Наразі слідчі Конотопського міськвідділу міліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст.185 (крадіжка)КК України. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Триває досудове слідство.