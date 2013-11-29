Міліціонери розробили «порадник безпеки» мітингувальникам

Львівські міліціонери радять громадянам, як уберегти себе під час масових заходів.

Велике скупчення людей – це завжди ризик бути втягнутим у конфлікт чи стати учасником правопорушення – навіть мимоволі. Тому львівські правоохоронці вирішили ще раз нагадати про основні правила поведінки у місцях великого скупчення людей, аби запобігти травмуванню людей та скоєнню правопорушень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, масові заходи у Львові щодня збирають близько десяти тисяч громадян. Не зважаючи на те, що більшість з них молоді люди, в основному студенти, грубих порушень громадського порядку за ці дні, на проспекті Свободи, зафіксовано не було.

Охорону громадського порядку забезпечують працівники міліції, а за дотриманням дисципліни слідкують спеціально визначені люди з числа самих учасників. Вони слідкують за тим, аби громадяниї не розпивали спиртні напої, не палили цигарки у натовпі та не допускали інших порушень.

Ініціативна група Львівського міського управління міліції в рамках програми «Львів – безпечне місто» розробила та надрукуваала спеціальні листівки, у яких виписані основні правила поведінки у натовпі та рекомендації щодо правильної і толерантної поведінки учасників масових зібрань.

Активісти розповсюджували такі листівки серед учасників акції, а також оголосили їх зміст зі сцени, що викликало велику підтримку у молоді.

«Ми тісно співпрацюємо з представниками громадських організацій в напрямку охорони громадського порядку. Лідери цих організацій самі закликають своїх побратимів не порушувати громадський порядок, уникати конфліктних ситуацій, бути толерантними і вічливими», - зазначив начальник Львівського міського управління міліції підполковник міліції Сергій Зюбаненко.

У свою чергу, активісти масових заходів відзначили якісну співпрацю у Львові з міліцією у питаннях мирних акцій і походів та заявили, якщо міліція з народом – народ з міліцією.

Правоохоронці Львова ще раз наголошують, що всі громадяни повинні дотримуватись закону і не порушувати громадський порядок.