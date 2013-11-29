В Одесі затримали двох російських наркоторговців

В Одесі затримали двох росіян, які були в міжнародному розшуку за підозрою в торгівлі наркотиками.

Як повідомили УНІАН у відділі із зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, працівники регіонального управління боротьби з незаконним обігом наркотиків спільно з представниками УМВС на Одеській залізниці затримали організаторів злочинного угруповання, які були в міжнародному розшуку за вчинення злочинів, передбачених ст. 30 і 228 Кримінального кодексу Російської Федерації (незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також – підготовка до злочину).

«38-річна жінка і її 47-річний подільник потрапили в поле зору одеських міліціонерів у приміщенні Одеського залізничного вокзалу. Під час перевірки документів вони надали правоохоронцям підроблені паспорти, в які були вклеєні їхні фотографії», - повідомили у відділі.

За словами начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Дмитра Головіна, встановлено, що наркоторговці займалися незаконним виробництвом і збутом опіатів і марихуани. В Україні вони переховувалися від правосуддя з 2010 року.

«Весь цей час перебували в Одеській області, жили за рахунок того, що здавали житло в Росії», - розповів Головін.

Про затримання цього тижня громадян Росії повідомлено в прокуратуру Одеської області, Міністерству закордонних справ України і Генеральному консулові РФ в Одесі. Лідери наркоугруповання будуть екстрадовані до Росії.