Постраждалі під час розгону Євромайдану звертаються із заявами
13:41, 30 листопада 2013Кримінал
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Звертаються із заявами до міліції
Постраждалі під час розгону “беркутівцями” Євромайдану активісти почали звертатися з заявами до міліції.
Про це УНІАН повідомили ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві.
Як зазначили в ВЗГ, назвати точну цифру заяв неможливо, оскільки люди звертаються з різних місць, до них виїжджають оперативні групи, опитують і документують заяви.
Заяви громадян після опитування одразу заносяться до Єдиного реєстру досудового розслідування.
У ВЗГ також зауважили, що потім всі ці факти будуть об`єднані в одне провадження.
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