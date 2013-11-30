Постраждалі під час розгону Євромайдану звертаються із заявами

Постраждалі під час розгону “беркутівцями” Євромайдану активісти почали звертатися з заявами до міліції.

Про це УНІАН повідомили ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві.

Як зазначили в ВЗГ, назвати точну цифру заяв неможливо, оскільки люди звертаються з різних місць, до них виїжджають оперативні групи, опитують і документують заяви.

Заяви громадян після опитування одразу заносяться до Єдиного реєстру досудового розслідування.

У ВЗГ також зауважили, що потім всі ці факти будуть об`єднані в одне провадження.