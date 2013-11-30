Відкрито гарячу лінію правової допомоги для журналістів

Незалежна медіа-профспілка України, Національна спілка журналістів України та Інститут регіональної преси відкрили «гарячу лінію» для журналістів, які працюють, висвітлюючи поточні події, які постраждали і потребують інформаційної та правової допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Медіа-профспілки, допомогу надають медіа-юристи:

Олександр Тарасов (НМПУ) – телефон + 380 99 302 67 28 (МТС);

Людмила Опришко (ІРРП) – телефон + 380 67 449 32 59;

Тетяна Котюжинська (НСЖУ) – телефон + 380 66 7874701.

Медіа-профспілка закликає всіх журналістів, права яких були порушені – не мовчати про це, подавати заяви до міліції та повідомляти про це у ЗМІ.

НМПУ відкрила спеціальну скриньку – fixviolation@gmail.com – куди можна надіслати інформацію про порушення, фото, відео, посилання на інформаційні матеріали, розміщені у інших ЗМІ. «Нам будуть потрібні ці дані пізніше, коли ми підемо до суду і будемо вимагати покарання всіх, хто порушив права журналістів», - йдеться в повідомленні НМПУ.