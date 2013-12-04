У МВС пояснили, чому залучають військовослужбовців

До охорони громадського порядку у Києві залучили військовослужбовців внутрішніх військ МВС України з інших регіонів. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У міліції пояснили, що прибуття до Київської області з інших регіонів військовослужбовців внутрішніх військ, зумовлене необхідністю заміни тих військовослужбовців ВВ, що забезпечують охорону громадського порядку зараз у Києві.

Міліціонери просять журналістів та громадян не нагнітати ситуацію та об’єктивно оцінювати потребу забезпечення порядку під час масових заходів, що проходять у Києві.

Додамо, що станом на 18:30 у Києві та країні в цілому ситуація залишається спокійною.