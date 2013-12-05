У бійках брали участь «Братство», «Свобода», «Динамо-Ультрас»

У бійках з співробітниками «Беркуту», які відбувались в останні дні в центрі Києва, брали участь ультраправі угруповання з «Братства», «Свободи» та «Динамо-Ультрас».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

“На своїх форумах вони не приховують, що влаштовували бійки з “Беркутом”, - сказав він.

За словами Захарченка, після 30 листопада на Майдані Незалежності вже не чути про євроінтеграцію, а навпаки ця акція стала суто політичною і використовується окремими політиками.

“На жаль, ті, хто закликає до правопорушень, мають депутатську недоторканість. Чи понесуть вони відповідальність? На це відповідь дасть час”, - сказав Захарченко.

Він нагадав, що захоплення адміністративних будівель в усьому світі вважається злочином і Україна у цьому не є виключенням. Тому всі матеріали відносно таких дій, будуть ретельно вивчатися і по ним буде прийматися відповідне рішення, яке передбачено законом.