У Львові пограбували іноземного туриста

У Львові невідомі скоїли напад на іноземця заволодівши його грошима у сумі 30 тис. грн та особистими речами. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

До Личаківського райвідділу міліції Львова надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих з масками на обличчях скоїли напад на 45-річного чоловіка, який повертався до місця проживання з 28-річною дівчиною.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 45-річний чоловік – іноземець, який приїхав до Львова в якості туриста. Чоловік вирішив відвідати один з ресторанів міста Львова зі своєю 28-річною знайомою. Близько 5:00 чоловік з дівчиною поверталися до дому, коли в під’їзді будинку на них напали двоє невідомих, обличчя яких було прикрите масками. Невідомі вдарили чоловіка ззаду по голові і він знепритомнів, дівчині нападники пригрозили предметом схожим на пістолет.

Грабіжники забрали у чоловіка гроші в сумі 30 000 грн, мобільний телефон та особисті речі.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій). Дане правопорушення карається позбавлення волі на строк від семи до десяти років.