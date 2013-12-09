Міліція знайшла 30 людей, які пропали на Євромайдані

17:52, 09 грудня 2013
Кримінал
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Шукають іще вісім

Станом на 9 грудня встановлено місцезнаходження 30 українців, які зникли під час проведення масових заходів у Києві. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Серед цих людей – двоє неповнолітніх, трьох – жителів Київської області та 13 - людей з інших регіонів країни», - йдеться у повідомленні Департаменту карного розшуку МВС.

За інформацією правоохоронців, усі люди пояснили, що не були жертвами скоєння злочинів, а деякі з них продовжують перебувати на Майдані Незалежності.

У відомстві також кажуть, що шукають іще вісім осіб. Для цих цілей залучаються співробітники столичного Главку внутрішніх справ, а також регіональних управлінь міліції.

Крім того, налагоджено постійний зв'язок з «Call-центром «Євромайдану», де акумулюється інформація про зникнення або розшуку тих, хто загубився.

Правоохоронці також дякують небайдужих співвітчизників, які надають інформацію про місцезнаходження зниклих.

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