Станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності” відкрито

Станції київського метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності” відкрито для пасажирів після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів, про які сьогодні об 11.35 повідомив анонім.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Києві.

“Після ретельної перевірки жодних вибухонебезпечних предметів на вказаних станціях метро не виявлено, вони відкриті доля пасажирів”, - сказали у столичному главку.

Крім того, наразі диктор у метрополітені оголошує, що станції метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» вже почали працювати в нормальному режимі.

Як повідомляв УНІАН, раніше було відкрито станцію метро ”Театральна».