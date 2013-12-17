У Кривому Розі в річку впало авто: 4 людей загинули. Фото

17 грудня о 8:00 у Кривому Розі Дніпропетровської області на мосту через р. Саксагань один з автомобілів зніс огорожу та впав у річку. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Автомобілем керувала 35-річна жінка, яка не впоралась з керуванням та виїхала за межі дороги. Автомобіль зніс огорожу та впав з мосту. Внаслідок ДТП водій та три неповнолітні пасажири: 8-річний хлопчик та дві дівчинки 12 і 13 років загинули на місці пригоди, ще один 37-річний пасажир отримав травми.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.