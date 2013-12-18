У центрі Києва діяв масажний салон-бордель

Співробітники столичного управління по боротьбі з торгівлею людьми припинили роботу масажного салону, в якому декілька десятків дівчат надавали сексуальні послуги.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, організатором цього бізнесу і власником салону еротичного масажу виявилась громадянка Білорусі. Вона найняла двох жінок-адміністраторів, з Києва та Донецька, які стежили за діяльністю салону, відповідали на телефонні дзвінки клієнтів, контролювали найманих дівчат та здійснювали всі розрахунки з клієнтами закладу.

Власниця салону орендувала приміщення в центральному районі Києва, створила сайт в Інтернеті та розмістила рекламу свого закладу в засобах масової інформації.

Кілька десятків дівчат «працювали масажистками» в дві зміни, насправді надаючи чоловікам сексуальні послуги.

За день салон обслуговував від 30 до 50 клієнтів. Один сеанс коштував від 650 до 2 тис. грн.

Під час санкціонованих обшуків в салоні та за місцем проживання організатора та її адміністраторів правоохоронці вилучили договори з найманими дівчатами, комп’ютерну техніку, камери відеоспостереження, записи з чорновою бухгалтерією, банківський термінал для розрахунку клієнтів банківськими платіжними картками і майже 250 тис. грн та 1,5 тис. доларів США.

Власницю салону, її поплічниць та повій працівники міліції затримали. Організатору незаконного бізнесу повідомлено про підозру у вчиненні нею тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.303 КК України (проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією), та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Стосовно її спільниць-адміністраторів теж відкрито кримінальні провадження за тими ж статтями. У разі доведення вини фігуранток справи у суді їм загрожуватиме позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.