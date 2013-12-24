39-річний чоловік зґвалтував дворічну сусідську дівчинку

23 грудня, до чергової частини Городенківського РВ УМВС зателефонував сільський голова Вільхівців і повідомив про те, що односелець зґвалтував малолітню дівчинку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, виїздом слідчо-оперативної групи на місце події та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що 39-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до помешкання своїх сусідів. В кімнаті гралися четверо дітей різного віку. Зловмисник старших дітей вигнав на вулицю, а з дворічною дівчинкою зачинився в будинку.

Перебуваючи на вулиці, найстарша дівчинка, яка мала біля себе мобільний телефон, подзвонила матері. Жінка, котра на той час перебувала далеко від дому, відразу ж зателефонувала сільському голові, попросила подивитися, що відбувається в неї вдома. Коли війт зайшов до помешкання і зрозумів, що односелець зґвалтував дівчинку, затримав негідника. Після чого викликав міліцію та сільського фельдшера.

Наразі дворічна дитина перебуває в обласній дитячій клінічній лікарні. Її кривдника затримано на підставі статті 208-ї КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення злочину, передбаченого ч.4 статті 152 КК України (зґвалтування малолітньої), згідно якої йому загрожує позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.