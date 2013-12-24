У Донецьку відкрився музей ДАІ. Фото

У Донецьку вперше відкрився музей Державтоінспекції.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ Донецької області, робота по збору історичної спадщини донецької Державтоінспекції тривала протягом декількох років.

І сьогодні в музеї, що тільки-но відкрився, зібрані десятки експонатів: це форма автоінспектора мотовзводу 70-х років, колекція жезлів (від дерев`яних до сучасних світлодіодних), прилади вимірювання швидкості різних років, фотоархів ДАІ, перші водійські посвідчення, сувеніри, дипломи, нагороди.

У музеї відображено історію розвитку технічних засобів, і особливу увагу відвідувачів привертає реставрований патрульний мотоцикл, на якому несли службу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху інспектори ДАІ в 70-і роки.

У повідомленні зазначили, що багато експонати в музеї - це те, що раніше зберігалося в сім`ях ветеранів служби.

У планах керівництва ДАІ Донецька - поповнення музею новими раритетами, оскільки молоде покоління має бачити, як і з чого починалася служба.

Першими відвідувачами музею стали ветерани служби та особовий склад підрозділу. Ветерани міліції поділилися спогадами про яскраві події в період їх служби в ДАІ.