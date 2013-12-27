Закон про амністію неможливо застосовувати на практиці - Мусіяка

Представник громадянської ініціативи «Третя українська республіка», юрист Віктор Мусіяка вважає, що Закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» неможливо застосовувати і документ потребує пояснень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Третьої української республіки», Мусіяка підтримує точку зору заступника голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Павла Гвоздика, який вважає, що підписаний Президентом закон не може бути застосований на практиці ні правоохоронними органами, ні судом через відсутність у законодавстві механізмів його реалізації.

«Коли я побачив даний закон, то дуже здивувався, бо не побачив жодних посилань на якісь статті Кримінального і Кримінального процесуального кодексів. Самі формулювання у законі неточні і можуть трактуватися двозначно. Тобто під учасників мирних зібрань можуть підпадати і «Беркут», і міліція. А це дає мені підстави погодитися з тим, що даний закон застосовувати взагалі неможливо, або ж потрібні пояснення, як це зробити», - зазначив Мусіяка.

За його словами, його здивувало те, що цей закон не є чітко відпрацьованим нормативним актом. Мусіяка переконаний у необхідності чіткого визначення, кого він стосується, надання посилання на статті Кримінального кодексу та КПК.

Враховуючи хитрість застосування нового Кримінального процесуального кодексу, представник «Третьої української республіки» звернув увагу на те, що нібито невинні люди визнають свою провину.

«Якщо людина визнала, що вона хоч частково у чомусь винна, тоді вона підпадає під дію відповідної статті. Тобто щойно протестувальники визнають свою вину і їх звільняють за умови сплати штрафу тощо, вони вже не є невинуватими”, - пояснив Мусіяка.

За його словами, весь час йшлося про невинних побитих людей, яких треба звільняти. “Для того ж, щоб їх амністувати, треба назвати їх порушниками закону, злочинцями. Адже амністувати можна того, щодо кого порушено кримінальну справу, хто уже є визнаний злочинцем або засудженим. Коли ж мова йде про невинних людей, як ми можемо говорити про амністію?» - наголосив він.

За словами Мусіяки, ціла низка таких роздумів не дає можливості позитивно сприймати цей закон.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», який Верховна Рада ухвалила 19 грудня.

Законом передбачено, що учасники акцій протестів та масових заходів визнаються такими, що не мають судимості.

Законом авторства народних депутатів від «Батьківщини» Павла Петренка, «УДАРу» - Валерія Карпунцова, «Свободи» - Олега Махніцького та Партії регіонів - Юрія Мірошниченка і Нестора Шуфрича передбачається звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності цим законом.

Усі кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень відкриті з приводу визначених вище подій підлягають закриттю.

У Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві на вулиці столиці в неділю, 1 грудня, вийшли понад півмільйона осіб.

1 грудня майже півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов`язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень було затримано 9 осіб.