У Чигирині виявили підпільний спиртзавод. Фото

12:26, 27 грудня 2013
Кримінал
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Вилучили продукції на 3 млн

У Чигирині Черкаської області впродовж тривалого часу група осіб організувала роботу підпільного спиртового заводу, який забезпечував масове його виробництво потужністю близько 1 тисячі літрів спирту на добу.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час проведення операції правоохоронці затримали комерсантів на «гарячому». Як з’ясувалося, група у кількості 13 осіб чітко розділила обов’язки між собою, одні займалися виготовленням, а інші збутом.

Під час проведення обшуку працівники Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю виявили та вилучили виробниче обладнання та готову продукцію на суму близько 3 мільйонів гривень.

Дана подія внесена до журналу єдиного обліку, триває перевірка, правоохоронці проводять заходи щодо встановлення каналів реалізації готової продукції, проводиться експертиза вилучених зразків готової продукції.

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