У Чигирині виявили підпільний спиртзавод. Фото

У Чигирині Черкаської області впродовж тривалого часу група осіб організувала роботу підпільного спиртового заводу, який забезпечував масове його виробництво потужністю близько 1 тисячі літрів спирту на добу.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час проведення операції правоохоронці затримали комерсантів на «гарячому». Як з’ясувалося, група у кількості 13 осіб чітко розділила обов’язки між собою, одні займалися виготовленням, а інші збутом.

Під час проведення обшуку працівники Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю виявили та вилучили виробниче обладнання та готову продукцію на суму близько 3 мільйонів гривень.

Дана подія внесена до журналу єдиного обліку, триває перевірка, правоохоронці проводять заходи щодо встановлення каналів реалізації готової продукції, проводиться експертиза вилучених зразків готової продукції.