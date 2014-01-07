На Львівщині зруйнували пам’ятник „Братська могила”

11:09, 07 січня 2014
Кримінал
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Розбили голови і відірвали руки

На Львівщині невідомі особи зруйнували постамент воїнам, які загинули у період 1941-1945 рр. Постамент встановлений на місці поховання 32 воїнів полеглих під час Вітчизняної війни.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, у місті Глиняни Золочівського району, в ніч на 6 січня, невідомі особи зруйнували надмогильну споруду встановлену на місці поховання 32 радянських воїнів. На постаменті, на якому розміщено дві фігури радянських солдат, невідомі зруйнували голову одній з фігур воїнів, у іншої фігурі воїна – відсутня голова та одна рука, частково пошкоджено іншу руку.

Дана надмогильна споруда перебуває на балансі Глинянської міської ради Золочівського району. Пам’яткою архітектури не являється. Матеріал - бетон, покритий фарбою золотисто-бронзового кольору. Пам’ятник був  встановлений, орієнтовно,  у 1953 році.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання). Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

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