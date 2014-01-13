За вихідні на дорогах виявили 1 тис. п’яних водіїв

За минулі вихідні (11-12 січня) на дорогах України працівники Державтоінспекції виявили 1 039 водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Окрім цього, як зазначається у повідомленні, на дорогах України сталося 883 ДТП, у яких 32 осіб загинули і 146 осіб були травмовані.

Загалом за вказаний період ДАІшники склали 10,4 тис. адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, з 14 грудня 2013 вступив в силу закон України "Про внесення змін до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння".

Відповідно до змін, за керування транспортним засобом у нетверезому стані для водіїв передбачений штраф від 3 тисяч 400 гривень до 5 тисяч 950 гривень або позбавлення права керування на строк від одного до двох років, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб, для інших осіб - штраф від 3 тисяч 400 гривень до 5 тисяч 950 гривень або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб.

Повторне протягом року вчинення такого порушення тягне за собою: для водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплачуваним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на строк від 10 до 15 діб з оплачуваним вилученням транспортного засобу або без такого, для інших осіб - адмінарешт на строк від 10 до 15 діб з оплачуваним вилученням транспортного засобу чи без такого.