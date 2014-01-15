Виконання закону про амністію учасників акцій є проблематичним

Виконання закону про амністію учасників масових акцій протестів на сьогодні в Україні є проблематичним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр юстиції Олена Лукаш під час брифінгу.

“Закон про недопущення покарання, переслідування осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, який називають законом про амністію, є політичним компромісом і жодного слова про амністію не містить. Закон фактично запроваджує новий для національного законодавства правовий інститут, не передбачений на сьогодні ні Конституцією України, ні Кримінальним кодексом. Отже, у кримінально-процесуальному законодавстві відсутній механізм для реалізації цього закону”, - пояснила міністр.

Вона додала, що на сьогодні Кримінальний кодекс України передбачає можливості звільнення від: кримінальної відповідальності у зв`язку з каяттям, можливість звільнення від відбування покарання у зв`язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку, можливість звільнення від покарання за хворобою на підставі закону про амністію.

“Як бачите, випадків прийняття такого закону в такій редакції Кримінальний кодекс не містить. Натомість передбачене законом звільнення від відповідальності не відповідає жодній з наведених підстав для звільнення від кримінальної відповідальності. І хоча за своєю формою представлений в законі інститут схожий на звільнення від покарання на підставі амністії, але слово амністія там відсутнє, механізми амністії також відсутні. Проте враховуючи, що кожна зі статей цього закону або частково суперечить Кримінальному кодексу, Кримінальному процесуальному кодексу, закону про застосування амністії в Україні... реалізація на практиці такого закону є проблематичною. Чому так сталося, слід запитувати у авторів законопроекту”, - сказала Лукаш.

Вона також додала, що для забезпечення виконання закону його положення необхідно узгодити з іншими законами, визначивши чітке коло правопорушень, за вчинення яких звільнятимуться особи, котрі брали участь в акціях протесту, процесуальний порядок реалізації закону, коло уповноважених органів для виконання цього закону тощо.

Як повідомляв УНІАН, Закон ”Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” було прийнято Верховною Радою, підписано Президентом Віктором Януковичем і він набув чинності 26 грудня.

Закон передбачає звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів, починаючи з 21 листопада 2013 року. Всі кримінальні і адміністративні провадження, відкриті за даними подіями, підлягають закриттю. Крім того, осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності за вищевказані події, має бути звільнено від відповідальності.

Водночас у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважають, що закон про амністію учасників Євромайдану неможливо «застосувати на практиці через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації».

9 січня голова ВР Володимир Рибак заявив про необхідність внесення змін до закону про амністію учасників Євромайдану.

Спікер парламенту звернувся до керівників парламентських фракцій з проханням у найкоротші терміни підготувати пропозиції до цього закону.

”Судова практика показала, що цей закон не може бути реально використано протягом 10 днів з дня набрання чинності, а саме, до 4 січня 2014 року включно, оскільки він не має аналогів у законодавчій практиці і виходить за межі правового поля нашої держави”, - зазначив Рибак у листі керівникам парламентських фракцій.