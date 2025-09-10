Наразі ж Україна готова допомогти Польщі розбудувати систему оповіщення та захисту від таких російських викликів.

На тлі нічної атаки на Польщу президент України Володимир Зеленський нагадав про необхідність створення єдиної європейської системи ППО. Про це йдеться у дописі в Telegram-каналі глави держави.

"Важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей. Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", - зазначає Зеленський.

За його словами, надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі.

"Станом на зараз відомо про 8 дронів. Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару. Вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Але зараз фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість", - зауважив Зеленський.

Глава держави сказав про готовність України надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. За його словами, Україна також готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів.

"Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", - підкреслив Зеленський.

Атака на Польщу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі під час масованої атаки РФ по Україні, Польщі вперше за багато років довелося привести свою протиповітряну оборону в стан найвищої готовності, була піднята в небо авіація НАТО, оскільки в повітряному просторі фіксували дрони.

Президент Польщі Кароль Навроцький написав у соціальній мережі Х, що перебуває на зв’язку з очільником міноборони Польщі та ключовими командувачами польських збройних сил з моменту порушення польського повітряного простору.

А премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що повітряний простір країни в ніч проти 10 вересня порушили саме російські ударні безпілотники.

Президент України назвав сьогоднішній приліт російських дронів до сусідньої Польщі "вкрай небезпечним прецедентом" для Європи. Чи будуть наступні кроки, зауважив він, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь.

