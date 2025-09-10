За деякими даними, українська сторона попереджала Польщу про ймовірні атаки, але поляки не дослухались.

Російська дронова атака по Польщі готувалась кілька місяців. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас також заявила, що є підстави вважати, що це не випадкове порушення повітряного простору Польщі.

Аналітики видання Defense Express зауважили, що ще на початку липня у Польщі були оприлюднені дані, що серед уламків збитих в Україні російських дронів знайшлися 4G-модеми із SIM-картами польських операторів. Зокрема, інформацію про це публікував польський журналіст Марек Будзиш з посиланням на певний звіт від 2 липня з детальною інформацією, включно з тим де саме були збиті російські дрони.

Також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. У звіті вказувалось, що це прямо вказує на підготовку Росії до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

"Вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках", - йшлося у звіті.

Видання зазначило, що ці дані не викликали ніякого занепокоєння у поляків.

Аналітики припустили, що однією із задач нічного дронового нальоту росіян на Польщу була розвідка системи протиповітряної оборони країни.

У свою чергу, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас назвала вторгнення безпілотників у небо Польщі "найсерйознішим порушенням Росією європейського повітряного простору з початку війни".

"Єпідстави вважати, що це було навмисне, а не випадкове порушення", - написала вона у Х.

"Російська війна загострюється, а не закінчується", - додала Каллас, закликавши посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи.

Атака дронів на Польщу

У ніч на 10 вересня Польща привела ППО і авіацію в стан найвищої готовності для відбиття атаки російських дронів. Вранці прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни.

Вдень Туск оголосив, що російських дронів було 19 і з них вдалося збити 4.

