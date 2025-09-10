Російська дронова атака по Польщі готувалась кілька місяців. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас також заявила, що є підстави вважати, що це не випадкове порушення повітряного простору Польщі.
Аналітики видання Defense Express зауважили, що ще на початку липня у Польщі були оприлюднені дані, що серед уламків збитих в Україні російських дронів знайшлися 4G-модеми із SIM-картами польських операторів. Зокрема, інформацію про це публікував польський журналіст Марек Будзиш з посиланням на певний звіт від 2 липня з детальною інформацією, включно з тим де саме були збиті російські дрони.
Також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. У звіті вказувалось, що це прямо вказує на підготовку Росії до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.
"Вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках", - йшлося у звіті.
Видання зазначило, що ці дані не викликали ніякого занепокоєння у поляків.
Аналітики припустили, що однією із задач нічного дронового нальоту росіян на Польщу була розвідка системи протиповітряної оборони країни.
У свою чергу, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас назвала вторгнення безпілотників у небо Польщі "найсерйознішим порушенням Росією європейського повітряного простору з початку війни".
"Єпідстави вважати, що це було навмисне, а не випадкове порушення", - написала вона у Х.
"Російська війна загострюється, а не закінчується", - додала Каллас, закликавши посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи.
Атака дронів на Польщу
У ніч на 10 вересня Польща привела ППО і авіацію в стан найвищої готовності для відбиття атаки російських дронів. Вранці прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни.
Вдень Туск оголосив, що російських дронів було 19 і з них вдалося збити 4.