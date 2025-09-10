Така реакція Росії є першою після атаки.

У Москві заявили, що Польща не надала жодних доказів того, що збиті в країні безпілотники були російського походження. Про це сказав тимчасовий повірений Росії в Польщі Андрій Ордаш у коментарі росЗМІ, передає Sky News.

Він додав, що після цього інциденту його викликали до Міністерства закордонних справ Польщі.

Така реакція Росії є першою після атаки, що сталася вночі.

Відео дня

Атака безпілотників на Польщу - що відомо

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в ніч проти 10 вересня до повітряного простору Польщі залетіло понад 10 дронів. Він зазначив, що безпілотники, які могли становити загрозу, були збиті.

Водночас видання Reuters написало, що НАТО не розглядає вторгнення безпілотників у Польщу як атаку. Зокрема прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що атаки на Польщу не було, а була "масштабна провокація".

"Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті над територією країни НАТО. Усі наші союзники ставляться до ситуації дуже серйозно. Ми не зафіксували жодних втрат", - наголосив польський прем'єр.

Своєю чергою стало відомо, що у Польщі російський дрон впав на житловий будинок. Уламки безпілотника пошкодили дах будинку та автомобіль, постраждалих та загиблих немає.

Вас також можуть зацікавити новини: