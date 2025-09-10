Розробники Dead Island оголосили, що вже роблять наступну гру серії

У другу частину зомбі-екшену зіграло понад 20 мільйонів осіб.

Розробники з Dambuster Studios у пресрелізі повідомили, що працюють над наступною главою саги серії Dead Island.

Якихось особливих анонсів не відбулося, але команда розробників опублікувала арт із Джейкобом, одним із героїв другої частини. На зображенні він іде вздовж шосе і, схоже, залишає Лос-Анджелес, де розгорталися події Dead Island 2.

Студія зазначила, що епідемія у світі гри "далека від завершення". За їхніми даними, аудиторія Dead Island 2 вже перевищила 20 мільйонів гравців, багато в чому завдяки підпискам PS Plus, Game Pass і безкоштовній роздачі в Epic Games Store.

Нагадаємо, Dead Island 2 вийшла у квітні 2023-го і отримала середні, але загалом позитивні відгуки: 75 балів на OpenCritic і 77% позитивних рецензій у Steam. Шлях гри до релізу виявився довгим, її анонсували ще 2014 року, але проєкт кілька разів змінював студії та застряг у виробничому пеклі.

Раніше ми розповідали, що Dead Island 2 довелося переробляти з нуля, тому що початкова версія згубила б серію. На розробку нової версії пішло 8 років, розповів колишній голова відділу комунікацій Deep Silver Мартін Вайн.

